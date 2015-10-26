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إغلاق مخبز يجبر المواطنين على دفع اشتراكات لتوصيل الخبز للمنازل بالشرقية

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إغلاق مخبز يجبر المواطنين على دفع اشتراكات لتوصيل الخبز للمنازل بالشرقية إغلاق مخبز يجبر المواطنين على دفع اشتراكات لتوصيل الخبز للمنازل بالشرقية
قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إغلاق مخبز بلدى للخبز المدعم بقرية الصفا التابعة للوحدة المحلية بأم الزين بمركز الزقازيق، لإجبار صاحبه الأهالى على دفع اشتراكات مقابل وصول الخبز للمنازل.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم إلى قرية الصفا، وأوضح، أن من حق كل مواطن الحصول على رغيف الخبز مقابل تقديم البطاقة التموينية الخاصة به، مؤكدا: لن أسمح لأحد أن يتاجر بأقوات البسطاء ولابد أن يصل الدعم لمستحقيه.

وأصدر المحافظ تعليمات لمدير مديرية بتكثيف الحملات على أصحاب المخابز والمحال التجارية، لعدم استغلال المواطنين، والتأكد من سلامة وجودة المنتج، ونبه على رئيس الوحدة المحلية بمتابعة المخبز والتأكد من إزالة أسباب الشكوى مع رفع أكوام القمامة المتناثرة على المصرف.

وحرص المحافظ على لقاء أهالى القرية للاستماع إلى مشاكلهم، ونبه على رئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة التموين، لتأمين احتياجات مواطنى القرية من أسطوانات الغاز خلال فصل الشتاء والتصدى بكل حزم لتجار السوق السوداء.

كما قرر المحافظ مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية لزيارة المدرسة الابتدائية، وبحث إمكانية إجراء توسعات وإنشاء فصول جديدة داخلها، وكذلك الاتصال بشركة الكهرباء، لزيارة القرية وإرسال لجنة لبحث أسباب شكوى المواطنين من ضعف الكهرباء وتهالك الأسلاك والأعمدة.

وتفقد المحافظ مدرسة الصفا الابتدائية والإعدادية، وشدد على إدارتها بالاهتمام بالنظافة وتهوية الفصول وتفعيل مجموعات التقوية بعد انتهاء مواعيد اليوم الدراسى.

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مصر 365

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