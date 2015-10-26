تظاهر مزارعى رشيد للمطالبة بتعويضهم بعد إتلاف محاصيلهم بسبب الأمطار

تظاهر عدد من المزارعين بمركز رشيد فى البحيرة أمام مجلس المدينة، لمطالبة الجهات الحكومية بتعويضهم عن الأضرار التى لحقت بمحاصيلهم، بسبب هطول الأمطار بغزارة على مدينة رشيد طوال أمس الأحد.

وقال محمد عبدالله أحد المزارعين، إن مزرعته بالكامل قد أتلفت بسبب السيول التى انهالت على مركز رشيد، مشيرًا إلى عدم قدرته على الالتزام بسداد القروض التى تم سحبها من البنوك بضمان الأراضى المنزرعة، مطالبًا وزير الزراعة ومحافظ البحيرة بالتدخل الفورى لحماية هؤلاء المزارعين الذين فقدوا مصادر أرزاقهم.

فيما أوضح أحمد السمرى منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين برشيد، أن الدولة ملزمة بحكم الدستور والقانون تجاه المواطنين بتعويضهم عما نتج من أضرار نتيجة الكوارث الطبيعية، كالزلازل والسيول، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية وشعبية لحصر المتضررين من المزارعين فى هذا الشأن تمهيدا لتعويضهم وجبر ما لحق بهم من أضرار.

وكانت محافظة البحيرة قد تعرضت لموجة من سوء الأحوال الجوية، خاصة مدينة رشيد، والتى شهدت هطول الأمطار عليها بغزارة وصلت إلى حد السيول، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية وانقطاع الكهرباء على معظم مناطقها، بالإضافة إلى إتلاف آلاف الأفدنة من المحاصيل الزراعية.



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