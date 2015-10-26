مياه المجارى تعيق دخول محافظ الشرقية إلى مدرسة بنايوس

استدعى الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح ماسورة صرف أمام مدرسة بنايوس الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة اليوم للمدرسة، حيث أعاقه طفح المجارى من الدخول، مما أثار استياءه، وعلى الفور تم استدعاء مسئول الهيئة للقيام بأعمال الإصلاح وشفط المياه من الشارع .

ونبه المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع أكوام القمامة المتناثرة خلف مبنى المدرسة وإزالة كافة الأكشاك غير المرخصة طريق الزقازيق – بنايوس، وتجول المحافظ داخل المدرسة واطلع على دفتر الحضور والانصراف، وأشاد بمستوى الطالبات داخل المدرسة، حيث شارك بنفسه باختبار الطالبات فى مادة اللغة العربية.

قرر المحافظ إرسال خطاب شكر لإدارة المدرسة وهيئة التدريس وجميع العاملين بها لما لمسه من انضباط فى العملية التعليمية ونظافة الفصول المدرسية وتفوق واضح لطلاب وطالبات المدرسة.

وتفقد المحافظ مدرسة بنايوس الابتدائية رقم 1 وقرر تشكيل لجنة تضم مسئول من كل من (الأبنية التعليمية – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – رئاسة مركز ومدينة الزقازيق) لزيارة المدرسة وبحث مشكلة الصرف الصحى بها.

وكلف المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإعداد تقرير مفصل عن مشروع الصرف الصحى بقرية بنايوس للعرض عليه لاتخاذ اللازم تلبية لرغبة الأهالى.



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