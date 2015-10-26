محمد الشلهوب.. الذهب لا يصدأ حتى وإن فقد بريقه

كلما تعقدت الأمور أمام الزعيم الهلالي، فإن الكل بلا استثناء يبحث فقط عن محمد الشلهوب، النجم الكبير الذي لا يتأثر أبداً بعوامل الزمان والمكان، وتجده دائماً في خدمة فريقه خلال أصعب المباريات، لذلك يعشقه جمهور الهلال، ويحترمه جمهور المنافسين، لأنه باختصار نجم لا يتكرر بسهولة.

في آسيا أمام أهلي دبي، دخل الشلهوب إلى الملعب، فتحولت المباراة تماماً وقدم الهلال عرض رائع، وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى النهائي، كذلك في الدوري المحلي، يسير الشلهوب بخطى ثابتة نحو استعادة التألق، من خلال أداء راقي ومستوى ثابت، في المباريات الأربعة الأولى من عمر المسابقة.

هجومياً

لعب الشلهوب 4 مباريات، 266 دقيقة منذ بداية الدوري، ورغم أنه لم يسجل أي هدف، إلا أنه ساهم في صناعة 12 فرصة كاملة، بواقع 3 فرص خلال كل مباراة، رغم أنه يلعب في موقع بعيد بعض الشيء عن المرمى، ويعود كثيراً إلى الوسط من أجل مساندة كريري بالارتكاز.

يتحرك اللاعب الكبير في كل مكان بالملعب، في العمق وعلى الأطراف، لذلك يساهم كثيراً في الكرات العرضية التي تصل إلى قلب الهجوم، مع احتفاظه بالكرة نتيجة مراوغاته الصحيحة، ودقة تمريره التي تقترب من نسبة الـ 90 %، هو لاعب من الصعب قطع الكرة منه.

دفاعياً

لا يكتفي الشلهوب بالشق الهجومي فقط، بل يضغط باستمرار على حامل الكرات من الفرق المنافسة، ونجح في استخلاص 4 كرات حتى الآن في بطولة الدوري، مع عودته باستمرار إلى خانة الارتكاز المساند أمام خط الدفاع، ونجاحه في مختلف خطط دونيس، سواء 3-5-2 أو 4-4-2 أو 4-1-4-1.

ويبدو أن الموسم الحالي هو موسم الشلهوب، خصوصاً في حالة حفاظه على مستواه، وتطوره اكثر خلال الفترة المقبلة، مع حاجة الهلال إلى قائد آخر داخل الملعب، ونجم ثمين يلجأ إليه زملائه في اللحظات العصيبة، الشلهوب هو النجم حتى الآن!