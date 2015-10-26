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حافظ عليه يحافظ عليك.. مرضى السكر معرضون للإصابة باضطرابات الكبد بنسبة 80%

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حافظ عليه يحافظ عليك.. مرضى السكر معرضون للإصابة باضطرابات الكبد بنسبة 80% حافظ عليه يحافظ عليك.. مرضى السكر معرضون للإصابة باضطرابات الكبد بنسبة 80%
أصبح من الملاحظ مؤخرًا ارتفاع عدد المرضى المصابين بالسكر وفى نفس الوقت يعانون من الإصابة ببعض الاضطرابات بالجهاز الهضمى والكبد.

تأثير مرض السكر على صحة الكبد


>حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، إنه أصبح هناك ارتباط كبير بين أمراض الكبد وأمراض السكر نتيجة لتزايد أعداد هؤلاء المرضى ومضاعفات كل من هذه الأمراض .

80% من مرضى السكر من النوع الثانى معرضون لاضطرابات أمراض الكبد


>ويستكمل د. السبعاوى قائلا "عادة يصاب مرضى السكر ببعض أمراض الكبد التى تحدث نتيجة الإصابة بمرض السكر، خاصة سكر النوع الثانى الذى يعتبر أحد العوامل التى تتسبب فى تسرب 80% من مادة الجليكوجين الموجودة بخلايا الكبد وبالتالى يتعرض مريض السكر لاضطرابات وظائف الكبد".

1% من مرضى السكرى معرضون للإصابة بالتليف الكبدى و70% معرضون للإصابة بالتهاب الكبد الدهنى

ويتابع د. سبعاوى قائلا "التهاب الكبد الدهنى يصاب به مريض السكر بنسبة حوالى 40-70% وقد يتسبب فى حدوث تضخم الكبد واضطراب وظائفه فى العديد من الأحيان وأحيانا يصاب مرضى السكر بنسبة 1-8% بالتليف الكبدى مما يسبب تدهورا فى وظائفه فى بعض مرضى السكر.

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