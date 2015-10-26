لوران فابيوس يجتمع غداً مع وزراء دول غربية وعربية لمتابعة أزمة سوريا

قال رومان نادال المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين فى لقاء صحفى إن فرنسا تستعد لعقد اجتماع غداً الثلاثاء فى باريس، بحضور الشركاء الإقليميين والرئيسيين لفرنسا، ويتناول الاجتماع الأزمة السورية والوقوف على الأوضاع فيها، كما سيتم اقتراح عدد من سبل الحل والإجراءات التى من الممكن أن تتم على الأراضى السورية.

وفقاً لموقع " 20 مينيت" الفرنسى، أن وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس دعا الجمعة الماضية نظرائه من العرب والغرب لمناقشة الأوضاع فى سوريا، حيث قال "ادعو أصدقائى من بريطانيا وألمانيا والسعودية، والولايات المتحدة وغيرهم بالاجتماع يوم الثلاثاء فى باريس لنحاول معاً الوصول إلى حل متقدم بشأن سوريا".

وقال رومان خلال المقابلة الصحفية: "لوران فابيوس منشغل للغاية بقضية سوريا، وهو التقى فى الأيام الاخيرة بعدد من الوزراء وخاصة الأمريكى والبريطانى والسعودى والأردنى والأمين العام للأمم المتحدة ، وكل ما يهدف إليه فابيوس هو تهدئة الأوضاع فى المنطقة وحفظ أمنها".



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