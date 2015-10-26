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تنظيم "داعش" بليبيا يقتل ثلاثة شباب من سرت

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تنظيم "داعش" بليبيا يقتل ثلاثة شباب من سرت تنظيم "داعش" بليبيا يقتل ثلاثة شباب من سرت
أفادت تقارير إعلامية ليبية اليوم الاثنين بأن عناصر من تنظيم "داعش" قتلوا ثلاثة شباب من سكان مدينة سرت، ينحدرون من مدينة مصراتة.

ونقلت "بوابة الوسط" الليبية عن مصادر، وصفتها بـ"المقربة من التنظيم بسرت"، قولها إن الشباب الثلاثة قتلوا فى فناء مدرسة بوسط المدينة، وهم الصديق سويطى ومصطفى الشكربى وأحمد محمد الكرامي.

وأشارت المصادر إلى أن القتلى كان التنظيم قد أعلن خلال شهر أغسطس الماضى عن احتجازهم، وقتلوا بسبب انتمائهم لـ"فجر ليبيا".
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