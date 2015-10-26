تأجيل محاكمة «السبكي» ونجلته بتهمة خدش الحياء لجلسة 30 نوفمبر

أجلت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أشرف نصار، محاكمة المنتج السينمائي محمد السبكي و نجلته رنا، على خلفية إتهامهما بنشر مصنف فني يحوي صورًا خادشة بفيلمهما “ريجاتا “. وذلك لجلسة 30 نوفمبر القادم لتقديم المستندات وصرحت للدفاع باستخراج التصاريح المطلوبة.

كان البلاغ في حق السبكي و نجلته قد إتهمهما بنشر صورًا إباحية و مقاطع مصورة تحوي الفاظًا وأفعالًا خادشة للحياء، ليستنكر مقدم البلاغ الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ما جاء على لسان أبطال فيلم “ريجاتا” من عبارات، وذلك في بلاغه رقم 14547 لسنة 2015.