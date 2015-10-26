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قضاة الأقصر يتسلمون الأوراق والمظاريف الخاصة بالتصويت‎

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قضاة الأقصر يتسلمون الأوراق والمظاريف الخاصة بالتصويت‎ قضاة الأقصر يتسلمون الأوراق والمظاريف الخاصة بالتصويت‎

سلمت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر الأوراق والمظاريف للقضاة “رؤساء اللجان العامة والفرعية بدوائر المحافظة الـ 5″، استعدادًا لبدء عملية الاقتراع في جولة الإعادة غدًا الثلاثاء بـ 172 مقر انتخابي رئيسي .

وقال المستشار فواز إبراهيم، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالأقصر، إن اللجنة قد انتهت من كافة التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع أجهزة الأمن ومحافظة الأقصر ومجالس المدن والقري .

وأكد رئيس اللجنة العامة، على أن أعضاء اللجنة حريصين على إتمام العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية عالية، ومنع ما يعكر صفو العرس الديمقراطي، مشيرًا إلي أن اللجنة تتلقى بشكلٍ مباشر شكاوى المرشحين والناخبين في حال وجود أي معوقات تعيق العملية الانتخابية.

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