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الرئيس السورى بشار الأسد يلتقى وزير خارجية سلطنة عمان بدمشق

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الرئيس السورى بشار الأسد يلتقى وزير خارجية سلطنة عمان بدمشق الرئيس السورى بشار الأسد يلتقى وزير خارجية سلطنة عمان بدمشق
التقى الرئيس السورى بشار ‫الأسد مع وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوى اليوم /الاثنين/ فى العاصمة دمشق. وتأتى هذه الزيارة بعد سنوات من القطيعة بين دمشق والدول الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن الأسد عبر - خلال اللقاء - عن ترحيبه بالجهود التى تبذلها سلطنة عمان لمساعدة السوريين فى تحقيق تطلعاتهم بما يضع حدا لمعاناتهم من ‫‏الإرهاب ويحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، مشددا على أن القضاء على الإرهاب سيسهم فى نجاح أى مسار سياسى فى سوريا.

من جهته أكد وزير الخارجية العمانى حرص بلاده على وحدة سوريا واستقرارها، مشيرا إلى أن بلاده مستمرة فى بذل كل مسعى ممكن للمساعدة فى إيجاد حل ينهى الأزمة فى سوريا.
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