رسمياً.. منظمة الصحة العالمية تعتبر اللحوم المصنعة من مسببات السرطان

أعلنت منظمة الصحة العالمية WHO رسمياً منذ دقائق قليلة، أن اللحوم المصنعة تعتبر من مسببات السرطان، وضمتها لنفس القائمة التى تحوى السجائر والخمور والزرنيخ والأسبستوس، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

وجاء بعد انتهاء اجتماع لجنة كبيرة من العلماء، تم اختيارهم من 10 دول مختلفة، واستمر اللقاء على مدار الأيام الماضية، وذلك لتقييم جميع الأدلة العلمية المنشورة فى الأبحاث الطبية الحديث حول أضرار اللحوم المصنعة.

وأضاف المسئولون أن تناول 50 جراماً من اللحوم المصنعة يومياً، أقل من قطعة سوسيس واحدة، يساهم فى رفع فرص الإصابة بسرطان القولون بنسبة 20%.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية ضمت اللحوم الحمراء من مسببات السرطان المحتملة، على الرغم من قولها فى وقت سابق إن لها بعض الفوائد الصحية.

ومن أبرز أنواع اللحوم المصنعة: البرجر والسوسيس والسجق ولحم الخنزير المقدد والبسطرمة واللانشون.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً..

- قلق عالمى بعد اتجاه "الصحة العالمية" لإقرار اللحوم المصنعة ضمن المسرطنات وإدخالها قائمة المسببات للمرض مع السجائر والخمور.. أبحاث تؤكد: السجق والبرجر يرفعان من خطر العقم وسرطان القولون والوفاة المبكرة