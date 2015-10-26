للأمهات.. لتجنب إصابة طفلك بالحصبة عوديه عدم التحدث مع زملائه عن قرب

الحصبة

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أهم الأعراض والعلامات الحصبة عند الأطفال

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مضاعفات الحصبة

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الحصبة أحد الأمراض التى تصيب الأطفال نتيجة إصابتهم بفيروس الحصبة مما يترتب عليها ظهور بعض الأعراض والعلامات، التى تظهر على الأطفال وتساهم فى تعرض الطفل لبعض المشاكل الصحية.>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الحصبة مرض فيروسى ينتقل عن طريق التنفس أو اللعاب أو الرذاذ المحمل بالفيروس من الطفل المصاب إلى الطفل السليم أثناء الكلام.>وتستكمل د. نهى قائلة "تظهر أعراض إصابة الطفل بمرض الحصبة بعد إصابته بالفيروس بحوالى 12 يوما فى صورة الأعراض التالية:>1)ارتفاع فى درجة الحرارة الجسم.>2)سعال.>3) زكام.>4)التهاب فى ملتحمة العين يتسبب حساسية للضوء.>5)ظهور بقع حمراء بالجلد بجميع مناطق الجسم.>وتتابع د. نهى قائلة "يتسبب إهمال تلقى الطفل للعلاج المناسب فى زيادة فرص إصابته بالتهاب الأذن السحائى أو الالتهاب الرئوى أو شعب هوائية وكذلك ينطبق على الأطفال الذين يعانون من ضعف مناعتهم.

لذلك تنصح د. نهى يجب على الأم فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص للاطمئنان على صحة طفلها، كما يجب على الأم التنبيه على طفلها بعدم التعامل عن قرب مع اقرانه فى المدرسة وأن يحتفظ بمسافة معينة عند الحديث والتعامل تجنبه انتقال العدوى حفاظ على صحته بشكل عام.