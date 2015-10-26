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مش بس الكلف والخطوط البيضاء.. بشرتك أكثر عرضة للالتهابات فى فترة الحمل

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مش بس الكلف والخطوط البيضاء.. بشرتك أكثر عرضة للالتهابات فى فترة الحمل مش بس الكلف والخطوط البيضاء.. بشرتك أكثر عرضة للالتهابات فى فترة الحمل
أرسلت قارئة تقول إنها حامل فى الشهر الرابع ومنذ حوالى أسبوعين بدأت تظهر على بشرتها أعراض مزعجة تتمثل فى الاحمرار والالتهاب والرغبة فى الحكة ببعض المناطق، وتسأل عن سبب تلك الحالة وكيفية التعامل معها والحد من أعراضها؟

تجيب عن سؤال القارئة الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس، موضحة أن فترة الحمل تؤثر بصورة مباشرة على البشرة نتيجة للتغيرات الهرمونية التى يتعرض لها جسم المرأة فى تلك الفترة.

من أهم التغيرات التى تطرأ على البشرة فى تلك المرحلة هى زيادة فرص التعرض للالتهابات، والتى ينتج عنها الأعراض التى تشكو منها القارئة.

عن طرق التعامل مع هذا العرض تنصح هديل أولا بضرورة تجنب مثيرات الالتهاب قدر الإمكان، مثل التقليل من استخدام مستحضرات التجميل التى تحتوى على نسبة عالية من العطور والمواد الصناعية والكيميائية، وأيضا تجنب التعرض لأشعة الشمس دون استخدام الكريم الواقى من أشعة الشمس.

أما فى حالة زيادة حدة الالتهابات يمكن استخدام الدهانات الطبية التى تعتمد فى تركيبها على مواد طبيعية، والتى بدأ طرحها مؤخرا بالأسواق وتعد من المستحضرات الآمنة لفترة الحمل، وتعمل بصورة جيدة على الحد من أعراض التهاب البشرة.
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