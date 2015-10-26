أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يفتتح ورشة العمل فى جراحات الوجه والكفين والجمجمة

Google+ Print
محافظ سوهاج يفتتح ورشة العمل فى جراحات الوجه والكفين والجمجمة محافظ سوهاج يفتتح ورشة العمل فى جراحات الوجه والكفين والجمجمة
افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، ورشة العمل العالمية في جراحات الوجه والفك والجمجمة والذى عقد صباح اليوم بحضور الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور هنري كاواموتو، أستاذ جراحة التجميل ورئيس وحدة جراحات الوجه والجمجمة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، والدكتورة سامية السيد، عميد كلية التمريض، الدكتور عمرو مجدى، سكرتير عام الجمعية المصرية لجراحات التجميل، والدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، ونخبة من الأطباء والاستشاريين وأساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ ألقى كلمة أعرب فيها عن سعادته بافتتاح ورشة العمل بسوهاج مرحبا بالحضور، ومشيرا لأهمية التلاحم والتعاون المشترك بين المحافظة والجامعة وأهمية البحث العلمي والدراسات الجامعية التي تخدم العمل التنفيذي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أهمية تكاتف الجهود حيث الجامعة بالأبحاث والخبرة، والصحة بالكوادر الموجودة والعمل علي تنمية المهارات وتحقيق الاستفادة الكاملة للمريض المصري ، لما تقتضيه الأمانة العلمية التي تحتم علينا دعم المجال الصحي في وخاصة في المرحلة الحالية التي تحتاج إلي فيها الدولة إلي الدعم والتطوير في شتي المجالات، مضيفًا أن المحافظة على استعداد لتقديم الدعم الكامل لأي مشروع في أي نشاط علمي جاد يخدم الوطن والمواطن .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج