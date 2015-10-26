محافظ سوهاج يفتتح ورشة العمل فى جراحات الوجه والكفين والجمجمة

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، ورشة العمل العالمية في جراحات الوجه والفك والجمجمة والذى عقد صباح اليوم بحضور الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور هنري كاواموتو، أستاذ جراحة التجميل ورئيس وحدة جراحات الوجه والجمجمة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، والدكتورة سامية السيد، عميد كلية التمريض، الدكتور عمرو مجدى، سكرتير عام الجمعية المصرية لجراحات التجميل، والدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، ونخبة من الأطباء والاستشاريين وأساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ ألقى كلمة أعرب فيها عن سعادته بافتتاح ورشة العمل بسوهاج مرحبا بالحضور، ومشيرا لأهمية التلاحم والتعاون المشترك بين المحافظة والجامعة وأهمية البحث العلمي والدراسات الجامعية التي تخدم العمل التنفيذي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أهمية تكاتف الجهود حيث الجامعة بالأبحاث والخبرة، والصحة بالكوادر الموجودة والعمل علي تنمية المهارات وتحقيق الاستفادة الكاملة للمريض المصري ، لما تقتضيه الأمانة العلمية التي تحتم علينا دعم المجال الصحي في مصر وخاصة في المرحلة الحالية التي تحتاج إلي فيها الدولة إلي الدعم والتطوير في شتي المجالات، مضيفًا أن المحافظة على استعداد لتقديم الدعم الكامل لأي مشروع في أي نشاط علمي جاد يخدم الوطن والمواطن .