ميكنة 56 مكتب بريدى لأداء الخدمات من خلال خدمة الشباك الموحد بدمياط

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، ان محافظة دمياط اصبحت من أوائل المحافظات فى ميكنة الخدمات البريدية بعد ميكنة 56 مكتب بريدى لأداء كافة الخدمات من خلال خدمة الشباك الموحد.

وأضاف محافظ دمياط ،أنه تم تحديث كافة مكاتب البريد وعددها 56 مكتباً وتزويدها بكافة مستلزمات العمل للتطوير وأداء كافة الخدمات الالكترونية حيث جرى مؤخراً إدخال الخدمات الالكترونية لمكتب بريد كفر الغاب وجمصة البلد واللذان أقيما بالجهود الذاتية ليتم بذلك ميكنة جميع المكاتب من خلال خدمة الشباك الموحد وتقديم الخدمة المطلوبة بكفاءة عالية تيسيراً على العملاء والمترددين وخاصة كبار السن فى صرف المعاش.

وقد وجه محافظ دمياط الشكر لعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والمحاسب عبد العزيز رمضان رئيس قطاع شمال الدلتا وأيمن ناصف مدير عام الإدارة العامة لبريد دمياط على جهودهم فى دعم وتحديث كافة المكاتب البريدية بدمياط بعد أن أصبحت دمياط محافظة إلكترونية فى أداء الخدمات البريدية .

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