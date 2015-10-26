محافظ أسيوط يتفقد المستشفى الجامعى.. ورئيسها: نقص التمريض يعطل افتتاح وحدات جديدة

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، دعم المحافظة لكافة الجهود الرامية لرفع مستوى أداء القطاع الصحى، والذى من شأنه أن يلبى احتياجات المواطنين، مشيدًا بالدور الذى تقوم به إدارة المستشفيات الجامعية فى افتتاح وحدات طبية جديدة من شأنها الارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال جولته لتفقد مستشفى أسيوط الجامعى يرافقه الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وتفقد المحافظ وحدة العناية المركزة الجديدة لأمراض الصدر التى تم افتتاحها حديثاً واستمع لشرح من الدكتور طارق الجمال عن إمكانيات الوحدة التى تعد الأكبر من نوعها على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية تبلغ 6 ملايين جنيه وتضم أحدث الأجهزة والإمكانيات الطبية الموجودة فى الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 30 سريرًا تم تشغيل 22 سريرًا منها رغم جاهزية باقى الآسرة والغرف، بسبب نقص فى أطقم التمريض، مشيرًا إلى أن المستشفى تستقبل أعدادًا هائلة من المرضى سنويًا من المنيا حتى أسوان يفوق طاقتها الاستيعابية وهو ما يمثل عبئًا يقع على كاهلها ويدفعها إلى مواصلة التقدم وإنشاء وحدات طبية جديدة لخدمة المرضى، ولكن نقص التمريض يعطل المسيرة، لافتًا إلى احتياج المستشفى الجامعى إلى 2800 ممرض للوصول إلى النسب المثالية.

كما تفقد المحافظ مركز زراعة الأنسجة والبيولوجيا الجزيئية بالجامعة والذى يعد أول وحدة للخلايا الجذعية على مستوى صعيد مصر الذى بلغت تكلفته نحو 2.5 مليون جنيه واستمع لشرح من مدير المركز الدكتورة هبة سعد أستاذ علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية بكلية الطب عن المركز الذى يقدم 3 أنواع من الخدمات، منها شق بحثى فى مجال التطبيقات السريرية للخلايا الجذعية واستخدامها فى علاج الأمراض المحتلفة وشق تعليمى خاص بتدريب الباحثين فى الخلايا الجذعية والهندسة النسيجية والمشاكل الجينية فى الأمراض المختلفة وثالث خدمى بالتشخيص المبكر للأورام وتحديد أنسب الطرق لعلاج المريض، لافتة إلى تعاقد المركز مع أحد المعامل بإنجلترا للتأهيل للحصول على الاعتماد الدولى "أيزو 15189" للمعامل الطبية.



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