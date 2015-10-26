اجراء القرعة العلنية لتسليم 72 وحدة سكنية بمركز بدر فى البحيرة

شهد اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة صباح اليوم القرعة العلنية بالصالة المغطاة بإستاد دمنهور الرياضي على مساكن القرى بمركز ومدينة بدر حيث أجريت القرعة لتسليم 72 وحدة سكنية منها 40 وحدة بقرية النجاح وكذلك 20 وحدة سكنية بقرية الإيمان التابعة للوحدة المحلية بقرية عمر مكرم الى جانب 12 وحدة سكنية بقرية الكفاح التابعة للوحدة المحلية بقرية النجاح.

حضر اجراء القرعة اللواء فتحي عبد الغنى – السكرتير العام المساعد ومسئولى مركز ومدينة بدر وأعضاء اللجنة من الشئون القانونية وإدارة الإسكان بالمحافظة