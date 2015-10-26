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قرار جمهورى بقانون لتعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال الإسكندرية

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قرار جمهورى بقانون لتعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال الإسكندرية قرار جمهورى بقانون لتعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال الإسكندرية

الرئيس عبد الفتاح

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالقانون رقم 11 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية وشركة ” بى بى اكسبلوريشن ” ( دلتا ) ليمتد وشركة ” آر دبليو إى ديا إيه جى ” لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الاسكندرية .

ونص القرار – الذى نشرته الجريدة الرسمية – على ان للقواعد والاجراءات الواردة فى الاتفاقية قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أى أحكام اى تشريع مخالف لها .

يذكر،  ان اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الاسكندرية صدرت بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 بين جمهورية العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريبسول إكسبلورسيون إيخبتو إس . إيه .

وتنازلت شركة ريبسول أكسبلورسيون عن نصيبها الى شركة ” بى بى مصر / سابقا شركة أموكو للزيت مصر / وشركة ” آر دبليو إى ديا إيه جى ، كما تنازلت شركة ” بى بى مصر ” عن نصيبها الى شركة ” بى بى إكسبلوريشن / دلتا / ليمتد ، ولذلك اصبح المقاول فى اتفاقية الالتزام شركتى ” بى بى ” ، و”آر دبليو إى ديا “

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