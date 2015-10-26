قرار جمهورى بقانون لتعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شمال الإسكندرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالقانون رقم 11 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية وشركة ” بى بى اكسبلوريشن ” ( دلتا ) ليمتد وشركة ” آر دبليو إى ديا إيه جى ” لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الاسكندرية .

ونص القرار – الذى نشرته الجريدة الرسمية – على ان للقواعد والاجراءات الواردة فى الاتفاقية قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أى أحكام اى تشريع مخالف لها .

يذكر، ان اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الاسكندرية صدرت بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريبسول إكسبلورسيون إيخبتو إس . إيه .

وتنازلت شركة ريبسول أكسبلورسيون عن نصيبها الى شركة ” بى بى مصر / سابقا شركة أموكو للزيت مصر / وشركة ” آر دبليو إى ديا إيه جى ، كما تنازلت شركة ” بى بى مصر ” عن نصيبها الى شركة ” بى بى إكسبلوريشن / دلتا / ليمتد ، ولذلك اصبح المقاول فى اتفاقية الالتزام شركتى ” بى بى ” ، و”آر دبليو إى ديا “