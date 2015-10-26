الخميس المقبل.. «محلب» وعدد من الوزراء في زيارةٍ لافتتاح معبد «هيبس‎»

صرح اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، والدكتورأحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح الدماطي، وزيرالأثار، سيقومون بزيارة لمحافظة الوادي الجديد، يوم “الخميس” القادم، الموافق الـ 29 من أكتوبر الجاري، لافتتاح معبد هيبس بالخارجة بعد اكتمال مراحل ترميم المعبد، والذي وصلت تكلفته لـ 65 مليون جنيه.

وأضاف “عشماوي”، أن معبد هيبس بالخارجة في الوادي الجديد، يُعد من أكبر المعابد في الصحراء الغربية، فضلًا عن تمثيله عدة عصور، منها:” الفارسية – البطلمية - والفرعونية”، متابعًا أن أعمال الترميم قد استمرت عدة سنوات.

وقال محافظ الوادي الجديد، إن افتتاح معبد هيبس بالخارجة في الوادى الجديد، سيسهم بشكلٍ كبيرٍ في الترويج للمحافظة، والتي تمتلك أكثر من 120 موقع أثري لمحتلف العصور، وتمتلك مقومات سياحية فريدة منها:” سياحة السفاري – سياحة المغامرات – السياحة العلاجية – السياحة الاستشفائية – سياحة الراليات – وسياحة المؤتمرات”.