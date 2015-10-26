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فان جال غاضبا: لماذا علي التحدث عن روني كل أسبوع.. لقد سأمت الأمر

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فان جال غاضبا: لماذا علي التحدث عن روني كل أسبوع.. لقد سأمت الأمر فان جال غاضبا: لماذا علي التحدث عن روني كل أسبوع.. لقد سأمت الأمر

عبر لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد عن غضبه من كثرة سؤال الصحفيين عن لاعبه واين روني الذي شارك أساسيا في تعادل الفريق سلبيا مع ضيفه مانشستر سيتي.

وفوت يونايتد فرصة اعتلاء ترتيب الدوري وتعادل مع جاره على ملعب أولد ترافورد الأحد ليحتل المركز الثالث بـ20 نقطة خلف المتصدرين بـ22 نقطة سيتي وأرسنال.

وسؤل المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن أداء روني فأجاب غاضبا:"علي أن أتحدث كل أسبوع عن روني. لماذا؟"

وأضاف "اكتبوا عنه فهو رأيكم الخاص. لن أعطي المزيد من الإجابات عن روني لأنني سأمت الأمر".

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