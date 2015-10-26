بلان: كافاني وإبراهيموفيتش ثنائي متفاهم

يؤمن لوران بلان مدرب باريس سام جيرمان أن ثنائي فريقه الهجومي إيديسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش، بإمكانهما اللعب سويا.

وقال بلان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأحد: "الجميع رأى بعينيه الأن أن مهاجمينا يكونا متاكملين سويا حين يملكا الرغبة للعب بجانب بعضهما البعض".

وسجل كل من كافاني وإبراهيموفيتش هدفا وصنع أخر في مباراة الأحد أمام سانت اتيان، ليرتفع رصيدهما من الأهداف في بطولة الدوري هذا الموسم إلى 7 أهداف لكل منهما.

بلان أتبع "هما يملكان خواص مختلفة، ولكن بغض النظر عن أي شيء، فإن وجودهما بالملعب يكون مفيدا في كل مرة".

وأضاف "دي ماريا أيضا قام بمجهود رائع خاصة في الشوط الثاني، وبإمكاننا القول الأن أن لدينا فريقا رائعا متكاملا وعلينا فقط أن نصبر عليهم".

كان باريس سان جيرمان قد فاز على سانت اتيان بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي ليواصل تصدر الدوري برصيد 29 نقطة.