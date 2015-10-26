وزير الخارجية العمانى بعد لقائه الأسد: نبذل جهودا لحل الأزمة بسوريا

أفادت فضائية "الحدث" فى خبر عاجل لها، أن وزير خارجية عمان يوسف بن علوى أكد بعد لقائه الرئيس السورى بشار الأسد على بذل الجهود لحل الأزمة السورية.

وتأتى الزيارة فى ضوء المساعى التى تبذلها عدد من دول العالم للوصول لحل سياسى للأزمة فى سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن الرئيس السورى بشار الأسد بحث مع يوسف بن علوى، وزير الشئون الخارجية فى سلطنة عمان، العلاقات الثنائية وحرص قيادتى البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق بينهما، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين ويخدم أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على مصالح شعوبها.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع فى المنطقة ولا سيما الحرب على الإرهاب فى سورية والأفكار المطروحة إقليميا ودوليا للمساعدة فى إيجاد حل للأزمة فى سوريا، لافتة إلى أن الأسد عبر عن تقدير الشعب السورى لمواقف سلطنة عمان تجاه سوريا، وترحيبه بالجهود الصادقة التى تبذلها لمساعدة السوريين فى تحقيق تطلعاتهم بما يضع حدا لمعاناتهم من الإرهاب ويحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، مشددا على أن القضاء على الإرهاب سيسهم فى نجاح أى مسار سياسى فى سوريا.