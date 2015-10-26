رئيس الوزراء للسيسى: أمطار الإسكندرية استمرت 9 ساعات وبلغت 3.2 مليون متر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع مجلس الوزراء بكامل هيئته برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس طلب في بداية الاجتماع التعرف على الخطوات التي قامت بها الحكومة للتعامل مع التداعيات التي شهدتها محافظة الاسكندرية جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها أمس.

واستعرضرئيس مجلس الوزراء تقريراً عن زيارة سيادته للإسكندرية بالأمس أشار خلاله إلى الجهود التي تم بذلها من كافة الوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتدارك الموقف ومعالجة آثار الأزمة التي أثرت بشكل شديد على حياة المواطنين بالأسكندرية.

كما أشار إلى الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الأزمة، موضحاً أن مياه الأمطار استمرت في الهطول بشكل متواصل لمدة تسع ساعات وبمعدلات غير مسبوقة حيث بلغت 3.2 مليون متر مكعب خلال ثلاث ساعات فقط منذ التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وهو المعدل الذي يفوق بستة أضعاف كميات الأمطار المعتادة في الاسكندرية على مدار أربع وعشرين ساعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطمأن خلال الاجتماع على عودة الأوضاع لطبيعتها في محافظة الاسكندرية.

ووجّه بمتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين جراء تراكم مياه الأمطار، وشدد على أهمية معالجة الأسباب التي حالت دون استيعاب مياه الأمطار بالأمس في محافظة الأسكندرية، مؤكداً أنه يتعين التحسب لمثل هذه الظروف، في كافة المحافظات الساحلية مع قرب حلول فصل الشتاء.



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