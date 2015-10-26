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القبض على وكيلة مدرسة بالغردقة نصبت على مواطنين فى 4 ملايين جنيه

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القبض على وكيلة مدرسة بالغردقة نصبت على مواطنين فى 4 ملايين جنيه القبض على وكيلة مدرسة بالغردقة نصبت على مواطنين فى 4 ملايين جنيه
ألقت مباحث الأموال العامة التابعة لمديرية أمن البحر الأحمر، القبض على وكيلة مدرسة بمدينة الغردقة لاتهامها بالنصب على مواطنين فى مبالغ مالية بحجة تشغيلها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء على عامر، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن قوة برئاسة المقدم محمود هيبة، رئيس مباحث الأموال العامة، ومعاونه النقيب محمود قنصوه، من ضبط المدعوة "منى.ع.أ"، وكيلة مدرسة فنية بالغردقة، لاتهامها بالنصب على المواطنين بعد تحريرهم 11 بلاغًا ضدها يتهمونها بالنصب عليهم والاستيلاء على الأموال بحجة تشغيلها والتى قدرت تقريبًا بـ4 ملايين جنيه.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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