بالصور.. محافظ الأقصر يجتمع بأعضاء برلمان الشباب بالمحافظة لبحث أفكارهم

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الاثنين، لقاء مع أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة، فى مقر ديوان عام محافظة الأقصر، للاستماع إلى الأفكار والمبادرات الخاصة بأعضاء برلمان الشباب، وذلك بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر مدحت السيد، ورئيس برلمان شباب الأقصر محمد عبدالحافظ.

وطرح عدد من أعضاء برلمان الشباب خلال اللقاء، مجموعة من الملفات والمشاكل الخاصة بالمواطنين بالمحافظة، أبرزها ملفات القطاع الصحى والتعليم والإسكان والنظافة والصرف الصحى والزراعة والمواصلات.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر محمد بدر، حرصه الدائم على لقاء أعضاء شباب البرلمان باعتبارهم مستقبل مصر وأملها فى النمو والنهضة، مطالبا أعضاء البرلمان بطرح الأفكار والمقترحات والمبادرات البناءة للمساهمة فى حل مشاكل المجتمع، مطالباً أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة، بالعمل الميدانى بالشارع للتعرف على مشاكل وقضايا المجتمع، وعمل حملات توعية متنوعة للمواطنين، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كافة الدعم لإنجاح دور برلمان الشباب، وعمل دورات تدريبية لرفع كفاءة أعضاء البرلمان.



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