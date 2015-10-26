أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الأقصر يجتمع بأعضاء برلمان الشباب بالمحافظة لبحث أفكارهم

Google+ Print
بالصور.. محافظ الأقصر يجتمع بأعضاء برلمان الشباب بالمحافظة لبحث أفكارهم بالصور.. محافظ الأقصر يجتمع بأعضاء برلمان الشباب بالمحافظة لبحث أفكارهم
عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الاثنين، لقاء مع أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة، فى مقر ديوان عام محافظة الأقصر، للاستماع إلى الأفكار والمبادرات الخاصة بأعضاء برلمان الشباب، وذلك بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر مدحت السيد، ورئيس برلمان شباب الأقصر محمد عبدالحافظ.

وطرح عدد من أعضاء برلمان الشباب خلال اللقاء، مجموعة من الملفات والمشاكل الخاصة بالمواطنين بالمحافظة، أبرزها ملفات القطاع الصحى والتعليم والإسكان والنظافة والصرف الصحى والزراعة والمواصلات.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر محمد بدر، حرصه الدائم على لقاء أعضاء شباب البرلمان باعتبارهم مستقبل وأملها فى النمو والنهضة، مطالبا أعضاء البرلمان بطرح الأفكار والمقترحات والمبادرات البناءة للمساهمة فى حل مشاكل المجتمع، مطالباً أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة، بالعمل الميدانى بالشارع للتعرف على مشاكل وقضايا المجتمع، وعمل حملات توعية متنوعة للمواطنين، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كافة الدعم لإنجاح دور برلمان الشباب، وعمل دورات تدريبية لرفع كفاءة أعضاء البرلمان.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج