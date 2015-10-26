ضبط عاطلين زورا شيكات منسوب صدورها للبنك المركزى للنصب على الشركات

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير شيكات منسوب صدورها للبنك المركزى، والنصب على الشركات الخاصة بالجيزة بضمان تلك الشيكات المزورة.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت مباحث الأموال العامة قد تمكنت من ضبط المتهمين بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطهم على خلفية ما كشفته التحريات عن ضلوع المتهمين فى تزوير عدد كبير من الشيكات المنسوب صدورها للبنك المركزى المصرى، واستخدام تلك الشيكات فى النصب على رجال الأعمال والشركات الخاصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.