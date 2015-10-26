ضبط عاطلين زورا شيكات منسوب صدورها للبنك المركزى للنصب على الشركات

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير شيكات منسوب صدورها للبنك المركزى، والنصب على الشركات الخاصة بالجيزة بضمان تلك الشيكات المزورة.

كانت مباحث الأموال العامة قد تمكنت من ضبط المتهمين بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطهم على خلفية ما كشفته التحريات عن ضلوع المتهمين فى تزوير عدد كبير من الشيكات المنسوب صدورها للبنك المركزى المصرى، واستخدام تلك الشيكات فى النصب على رجال الأعمال والشركات الخاصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.