غرق صيادين ببحيرة البرلس فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

>لقى "محمد.ا" 55 سنة، و"أحمد.إ" 58 سنة صيادان مصرعهما غرقا فى مياه بحيرة البرلس، ويكثف رجال المسطحات المائية جهودهم لاستخراج الجثتين.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً يفيد بغرق كل من "محمد.ا" 55سنة، و"أحمد.إ" 58سنة صيادان ببحيرة البرلس كانا على متن مركب صيد شراعى فى منطقة الشخلوبة بسيدى سالم بسبب الرياح والعواصف الشديدة.

ويكثف رجال المسطحات المائية جهودهم لانتشال الجثتين، وتبين من التحريات الأولية أن الصيادين من المطرانية بمحافظة الدقهلية "بمنطقة الشخلوبة" بسيدى سالم ببحيرة البرلس، ويكثف رجال المسطحات المائية والغطاسين جهودهم للبحث عن الجثتين لانتشالهما.