مرشح ببندر ملوى يطعن أمام الإدارية العليا على نتيجة الانتخابات بالدائرة

أقام أحمد فتحى إسماعيل، المرشح بالدائرة الثامنة فى المنيا ومقرها بندر ملوى، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنيا، والقضاء مجدداً بوقف إجراء العملية الانتخابية بالدائرة، واستبعاد نتيجة اللجان 8، 9، 46، 47، 48 وإعادة فرز جميع الأصوات وتجميعها للوقوف على صحتها .

اختصم الطعن رقم 4256 لسنة 62 ق ع، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية و رئيس اللجنة العامة بالمنيا، وقال الطعن إن نتيجة الانتخابات بدائرة ملوى انتهت إلى خوض شريف نادى موسى ورامى رفيق بطرس لجولة الإعادة.

وذكر الطعن أن عملية الفرز والاقتراع بالدائرة شابها عيوب جوهرية تؤثر فى نزاهة ومشروعية الانتخابات، موضحا أنه تقدم بتظلم للجنة العليا حمل رقم 895 لسنة 2015، حيث خالف المرشح شريف نادى الصمت الانتخابى، وأثبت الواقعة فى محضر وأكدت التحريات صحته فضلا عن توجيه الناخبين أثناء الاقتراع للتصويت لمرشحين بعينهم.