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إخطار الحكومة بتورط مسئولين بإدارة أكتوبر التعليمية فى اختلاس 147مليون جنيه

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إخطار الحكومة بتورط مسئولين بإدارة أكتوبر التعليمية فى اختلاس 147مليون جنيه إخطار الحكومة بتورط مسئولين بإدارة أكتوبر التعليمية فى اختلاس 147مليون جنيه
قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إخطار رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بنتائج التحقيقات التى كشفت عن تورط 7 مسئولين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بينهم موقوفين عن العمل، وآخرين بالأوقاف والإذاعة والتليفزيون، فى اختلاس أكثر من 147 مليون جنيه.

والمتهمون هم كل من مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية السابق، ومدير حسابات إدارة 6 أكتوبر التعليمية، ورئيس قسم الشطب ومحرر الشيكات، ومندوب صرف الإدارة، ومراجع شئون العاملين بمديرية الأوقاف بالجيزة، ومندوب صرف إدارة أوقاف 6 أكتوبر السابق، ومفتش إدارة التفتيش المالى والإدارى باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ومسئول الوحدة الحسابية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، ومسئول الأضابير بالإدارة، وكاتب قسم الحسابات بالإدارة.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 262 لـسنة 2015 التى باشرها المستشار تامر مصطفى، رئيس النيابة، بإشراف المستشار كاظم عبد الوراث، مدير النيابة الإدارية، أن المتهمين اختلسوا مبالغ من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر بلغت 147 مليون و816 ألف و277 جنيها.

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مصر 365

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