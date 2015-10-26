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«الجيش السوري الحر» ينفي رفض الدعم العسكري الروسي

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«الجيش السوري الحر» ينفي رفض الدعم العسكري الروسي «الجيش السوري الحر» ينفي رفض الدعم العسكري الروسي

أرشيفية

قال “الجيش السوري الحر”، اليوم الاثنين ، إنه لم يرفض عرضاً بدعم عسكري من روسيا، وطالب موسكو “التوقف عن استهداف قواعده في سوريا”.

وقال عصام الريس، وهو أحد المتحدثين بإسم “الجيش السوري الحر”، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، “إن الجيش السوري الحر لم يرفض العرض”، مضيفاً، إن “على الروس التوقف عن إستهداف قواعد المعارضة، إذا كانوا جادين في عرضهم”.

وأضاف الريس أن “الجيش السوري الحر” ليس بحاجة الآن للمساعدة، وإنما “على موسكو التوقف عن مهاجمة قواعده، ثم يمكن الحديث عن التعاون في المستقبل”.

وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف صرح، في مقابلة بثت السبت، بأن السلاح الجوي الروسي الذي يقصف المتشددين في سوريا منذ 30 سبتمبر،مستعد لمساعدة “الجيش السوري الحر”.

ومنذ 30 سبتمبرالماضي، وبناء على طلب من الرئيس السوري بشار الأسد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن الضربات الجوية على أهداف تنظيم “داعش” في سوريا، شنت القوات الفضائية الجوية الروسية أكثر من 930 غارة على مواقع الإرهابيين في سوريا.

وأسفر عن ذلك مقتل مئات المسلحين، وتدمير عشرات من مراكز السيطرة والمستودعات وغيرها من المرافق الخاصة بالإرهابيين.

 

 

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