معدات “ياني” الموسيقية تثير أزمة بالمطار وزعزوع يتدخل لحلها‎

كادت تثير معدات الفريق الموسيقي لـ “ياني” أزمة بمطار القاهرة الدولي بسبب رفض الجمارك في بداية الأمر الإفراج عن المعدات الموسيقية بسبب عدم وجود خطاب من هيئة السياحة يضمن المعدات لحظة الوصول وحتى مغادرة الفريق بعد إحياء الحفل، تدخل هشام زعزوع وزير السياحة على الفور وخاطب الجمارك وطالب توقيع ضمان شامل للإفراج عن المعدات الموسيقية وانتظر الموسيقار العالمي مع وزير السياحة بصالة الوصول أمام سير الحقائب حتى تم التوقيع علي الخطاب الذي استغرق حوالي 20 دقيقة، وغادر الجميع بعد الإفراج عن المعدات.

> من ناحية أخرى، أكد هشام زعزوع وزير السياحة، خلال استقبال الموسيقار العالمي “ياني” بمطار القاهرة الدولي أن الزيارة تعد زيارة رابحة لمصر وخاصة للسياحة المصرية، خاصة أن “ياني” له شعبية ضخمة على مستوى العالم، ولذلك تم الاتفاق معه على تبني حملة ” this is Egypt “، حيث يقوم ببرنامج خاص يزور خلاله عدد من المناطق الأثرية ويرفع شعار” this is Egypt “، وتقوم هيئة تنشيط السياحة بضم هذه الصور إلى صفحات الهاش تاج الخاصة بالحملة الجديدة لتنشيط السياحة.