جيرو: والكوت يستحق اللعب بشكل أساسي

يرى أوليفيه جيرو مهاجم أرسنال أن زميله في الفريق ثيو والكوت يستحق اللعب بشكل أساسي عليه.

جيرو شارك في مباراة إيفرتون مساء السبت بشكل أساسي لأول مرة في بطولة الدوري منذ شهر أغسطس، إلا أنه أحرز هدفا واستمر في مسلسل التسجيل المتتالي.

وقال جيرو في تصريحات لشبكة قنوات "سكاي سبورت": "لم أبتعد عن الفريق، فقد كنت أشارك بديلا في مناسبات كثيرة".

جيرو أتبع "كان من الطبيعي أن يكون والكوت أساسيا علي بما أنه يبلي حسنا، ولذلك فلم أكن غاضبا لأنه كان يستحق اللعب بشكل أساسي".

وأصاف "أنا ووالكوت نملك أسلوب لعب مختلف، وعندما يكون مرهق فعلي أنا أن أستلم منه الراية وأكمل المشوار".

جيرو استدرك "لست معتادا على عدم المشاركة وأكون أفضل حين ألعب بطبيعة الحال، ولكن بإمكان أرسين فينجر أن يشرك من يشاء في المباراة التي تحتاج لاعبا بمواصفاتي أو مواصفاته"؟

واختتم حديثه قائلا: "نملك هذا الموسم عقلية انتصارية مختلفة عن المواسم السابقة، وإذا استمرينا على نفس النهج، فسيكون من الصعب على أي فريق هزمنا".

وتصدر أرسنال جدول الترتيب بعد الفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف وتعادل منافسيه مانشستر يونايد ومانشستر سيتي سلبيا.