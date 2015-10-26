فيديو - الزمالك مارس هوايته المعتادة في انطلاق الدوري

لم يكن غريبا تعادل الزمالك مع أسوان لأولئك الذين يعلمون ويتذكرون جيدا انطلاقات الفارس الأبيض في السنوات الماضية من الدوري.

فالفريق الأبيض لم يحقق انتصارين متتالين في بداية الدوري سوى مرة واحدة فقط في آخر 10 سنوات.

وكانت هذه الانطلاقة في إحدى الموسمين الملغيين لمسابقة الدوري المصري الممتاز في السنوات الأخيرة.

فوز وتعادل

التتويج بالدوري يتطلب حصد أكبر عدد ممكن من النقاط حتى وإن لم تتمكن من الانتصار على المنافس المباشر لك على اللقب.

ولذلك جمهور الزمالك كان يمني النفس أن يصل فريقه إلى النقطة السادسة بعد الجولة الثانية من الدوري خاصة أن المنافس أسوان صاعد من الدرجة الثانية.

لكن كما تعثر الزمالك من قبل في انطلاقات الدوري نجح أسوان في حرمانه من التسجيل وفرض عليه التعادل السلبي ليفقد حامل اللقب أول نقطتين في مسيرة الحفاظ على الدرع.

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الفوز والتعادل في أول مباراتين هي أكثر نتيجة حققها الزمالك في انطلاقته للدوري في العقد الأخير. حققها خمس مرات في المواسم العشرة السابقة.

وكان الموسم الماضي الذي توج فيه الزمالك باللقب هو آخرهم حين فاز الفريق بنصف درزن من الأهداف مقابل هدف على طلائع الجيش ثم تعادل بدون أهداف مع اتحاد الشرطة.

واستمر في نزيف النقاط بالتعادل مع الداخلية ووادي دجلة قبل أن يرفع درع المسابقة في النهاية.

وتلقى الزمالك الخسارة في مباراة وفاز بالأخرى في بداية الدوري ثلاث مرات في العقد الأخير. آخرها موسم 2013-2014 حين تغلب على المصري بهدفين دون مقبل ثم خسر على استاد القاهرة بهدف إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي.

فييرا

وكانت أفضل بداية للفارس الأبيض للدوري خلال تلك الحقبة هي موسم 2012-2013 مع البرازيلي جورفان فييرا.

سحق الزمالك كل منافسيه في العشر جولات الأولى من المسابقة قبل أن يخسر أمام بتروجيت 2-1 وضمن مقعده مبكرا في المرحلة النهائية من المسابقة التي ألغيت بعد ذلك.