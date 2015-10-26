طارق مصطفى: لابد من مساعد مصري مع فيريرا.. وكيف يلعب حفني في هذا المركز؟

يرى طارق مصطفى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه لابد من وجود مدرب مصري مساعد للبرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للقلعة البيضاء.

وانتقد مصطفى طريقة لعب الزمالك في لقاء أسوان الأحد في الدوري الذي انتهى بالتعادل السلبي وفقد حامل اللقب نقطتين بعدما تغلب في الجولة الأولى على وادي دجلة 2-صفر.

وقال مصطفى لإذاعة 9090:"أنتظر العمل في الزمالك منذ 5 سنوات. لابد أن يكون هناك مدربا مصريا يمثل النادي في الجهاز الفني. ففي الأهلي كان هناك حسام البدري وعلي ماهر وأسامة عرابي وأحمد أيوب وغيرهم".

وأضاف "ماذا سيفعل الفريق إذا حدث إخفاقا ورحل المدرب الأجنبي ولديك مباراة بعد أيام قليلة؟"

وأردف "هذا بالإضافة إلى حاجة اللاعب المصري لمن يوجهه من خارج الملعب وهذا لا يقدر عليه المدرب الأجنبي".

وتابعه "الإخفاق في البداية يعطي للفريق حافزا لكنني أعيب على لاعبي الزمالك أنهم لم يستطيعوا الفوز. فلابد أن تنتصر حتى وإن كان أدائك سيئا. الأهلي كان سيئا بالأمس لكنه فاز".

وأتم "كيف يلعب أيمن حفني في وسط الملعب ويتواجد محمد إبراهيم ناحية اليمين؟"