الزمالك: عدم التسجيل مبكرا أضرنا.. والمشوار مازال طويلا

قال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك إن عدم تسجيل الفريق هدف مبكر ضد مضيفه أسوان الأحد في الدوري المصري الممتاز عقد أموره لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وفقد الزمالك نقطتين في مواجهة أسوان وأصبح رصيده 4 بعدما تغلب في الجولة الأولى على وادي دجلة بهدفين دون رد.

وقال يوسف لموقع ناديه على الإنترنت:"التعادل غير مرض للجهاز الفني لكنه لن يكون عقبة للفريق لأن المشوار مازال طويلا".

وأضاف "المنافس بذل مجهود مضاعف لأننا لم نسجل مبكرا. من الوارد وجود عقبات في مشوارك لكن الفريق يصب كامل تركيزه على اللقاءات المقبلة".