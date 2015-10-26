ميدو لـ فى الجول: عفروتو لم يقنعني

أكد أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي أن لاعب فريقه مصطفى "عفروتو" لم يقنعه خلال فترة الإعداد التي أقامها الفريق قبل الموسم.

ميدو لم يضم عفروتو لقائمة الإسماعيلي في المباراتين الأولتين في الدوري أمام الإنتاج الحربي والمقاولون العرب.

وقال ميدو في تصريحات خاصة لموقع “FilGoal.com”: "عفروتو لم يقنعني في التدريبات والمباريات الودية بالقدر الذي يجعلني أضمه للقائمة. في المباريات الرسمية.

ميدو أتبع "أنا أعد فريق للمنافسة على البطولات، وبالتالي لابد أن أختار الأفضل والأجهز لخوض المباريات".

وأضاف "أنا راض عن أداء اللاعبين في المباراتين، والذي ترك انطباع جيد لدى المتابعين بأن الفريق سيتطور خلال الفترة المقبلة".