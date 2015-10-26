ضبط زعيم عصابة سرقة الدراجات البخارية فى أبو النمرس

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عاطل سرق دراجة بخارية، وتزعم عصابة تخصصت فى السرقات بالإكراه.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا بنجاح رئيس مباحث مركز أبو النمرس فى ضبط "إبراهيم.ف" - 21 سنة عاطل - حال استقلاله دراجة بخارية وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 مم – مقص حديدى، وبالكشف عن الدراجة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى قسم الأهرام من قبل صاحبها "راضى .ع" - 56 سنة ميكانيكى.

بمواجهته أمام العميد رجب غراب مفتش القطاع، اعترف المتهم بسرقة الدراجة المضبوطة بحوزته من أمام مسكن مالكها بالاشتراك مع كل من "أحمد.ك"، و"هشام.ع" حيث كون الثلاثة تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقات بالإكراه، باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، فتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة التى أمرت بضبط المتهمين الآخرين وتولت التحقيق.