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التحقيق فى تقاعس مسئولى "المالية" عن جرد حسابات "أكتوبر التعليمية"

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التحقيق فى تقاعس مسئولى "المالية" عن جرد حسابات "أكتوبر التعليمية" التحقيق فى تقاعس مسئولى "المالية" عن جرد حسابات "أكتوبر التعليمية"
قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن رئيس الهيئة أمر بفتح تحقيق مستقل لتحديد مسئولية المختصين بوزارة المالية الذين تقاعسوا عن أداء واجبات عملهم بمراجعة الأعمال الحسابية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، ما سهل الاستيلاء على 147 مليونا و816 ألفا و227 جنيها من أموال الدولة.

وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية -فى تصريح لـ"اليوم السابع"- إن الهيئة قررت فتح تحقيق آخر حول ما كشفت عنه التحقيقات فى واقعة اختلاس 147 مليون جنيه، من أن رضا. ح، وكيلة وحدة الحسابات بالإدارة التعليمية، تغيبت عن عملها بصفة دائمة ورغم ذلك تقاضت راتبها بالكامل.

يأتى هذا عقب قرار المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 10 متهمين للمحاكمة بينهم مسئولين فى إدارة 6 أكتوبر التعليمية، لتورطهم فى اختلاس 147 مليونا و816 ألفا و277 جنيها من أموال الدولة.

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