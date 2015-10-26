شاشة "دبي" تدعم نجاح مشروع #الفريق_ألفا

سجل #الفريق_ألفا حضوراً وتفاعلاً كبيرين بين القراء في العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وذلك بعد نحو شهرين من انطلاقة المشروع ونشر نحو 6 حلقات على الموقع، وتم خلالها إلقاء الضوء على فريق المهمات الصعبة وحلقة "ضد المستحيل" التابع لـ"إدارة النقل والإنقاذ" في شرطة دبي، وشعبة نظافة الطريق السريعة في بلدية دبي وحلقة "أسود الطرقات"، كما شاهدنا أسرار رجال الدفاع المدني في عجمان وحلقة "مصارعو اللهب"، وكان لنا نصيب في اكتشاف أساليب المهربين في إخفاء المواد الممنوعة وكيف يتساقطون أمام شعبة الكلاب الجمركية K9 في دبي وحلقة "أبطال K9"، وفي "مهندسو السحاب" تعلمنا أبجدية النجاح من شركة "طيران الإمارات" العملاقة، كذلك كان لنا جولة في الفضاء مع فريق مركز محمد بن راشد للفضاء وحلقة "صانعو المستقبل".

كذلك دعمت حملة إعلانية تلفزيونية على شاشة "تلفزيون دبي" هذا النجاح من خلال بث ثلاث إعلانات عن المشروع، تجسد روحه ورسالته وأيضاً بعض الفرق التي ظهرت فيه.

يذكر أن #الفريق_ألفا، هو سلسلة تحقيقات ميدانية عن أكثر الفرق إنجازاً وتأثيراً في مؤسسات وشركات حكومية وخاصة في الإمارات، وبطريقة جذابة وتفاعلية على صفحة موقع البيان www.albayan.ae/interactive ويتم تناقلها عبر وسائل الإعلام الاجتماعي عبر الوسم #الفريق_ألفا.

تحت شعار "التحدي يجمعنا"، تابعوا في "البيان" في كل أسبوع مهمة جديدة من مهمات #الفريق_ألفا!