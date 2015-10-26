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ارتفاع أعداد ضحايا الزالزل المدمر في باكستان إلى 64 قتيلًا و150 جريحًا

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ارتفاع أعداد ضحايا الزالزل المدمر في باكستان إلى 64 قتيلًا و150 جريحًا ارتفاع أعداد ضحايا الزالزل المدمر في باكستان إلى 64 قتيلًا و150 جريحًا

أفاد السلطات الباكستانية، اليوم /الاثنين بارتفاع حصيلة القتلى جراء زلزال قوي ضرب مدن كبرى إلى 34 بينما وصل عدد الجرحى إلى 150 جريحا.

وذكرت صحيفة “ديلي باكستان” الباكستانية على موقعها الإلكتروني،  أن الهزات الأرضية شعر بها المواطنون في لاهور وإسلام آباد وراوابيندي وبيشاور وكويته وكوهات ومالاكاند.

وذكر مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش الباكستاني أنه تم وضع القوات على أهبة الاستعداد، فيما بدأت عملية مسح أولية للخسائر.

وأضاف أن إقليم خيبر بختون خوا شمال غربي باكستان من أكثر المناطق المتضررة كونه على مقربة من أفغانستان مركز الزلزال.

وأوضح مركز الأرصاد الباكستاني بأن قوة الزلزال بلغت 1ر8 على مقياس ريختر .

ومن جانبها ، أعلنت مصادر محلية بأفغانستان محلية سقوط 30 قتيلا ومئات الجرحى في شمال البلاد، في حصيلة أولية.

وفي الهند، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي رفع حالة التأهب لمواجهة التداعيات المحتملة للزلزال، مبديا استعداد بلاده لتقديم المساعدة أيضا لكل من باكستان وأفغانستان.

يشار إلى أنه ضربت سلسلة من الهزات الأرضية العنيفة أفغانستان وباكستان والهند، الاثنين، بلغ متوسط شدتها 7.7 على مقياس ريختر، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في حصيلة أولية.

وقال، مدير إدارة الزلازل بهيئة الأرصاد الجوية الهندية،فينيت غاهلوت، إن الزلزال بلغت شدته 7.7 درجة وكان مركزه في منطقة هيندو كوش بأفغانستان.

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