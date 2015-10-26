تواصل إضراب عمال شركة الغزل بكفر الدوار للمطالبة بالعلاوة الاجتماعية

واصل اليوم عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، إضرابهم عن العمل، احتجاجا على عدم صرف إدارة الشركة علاوة 10% الاجتماعية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسوة بباقى العاملين بالدولة.

وأوقف العمال بمصنع الغزل، الماكينات وافترشوا العنابر، وأعلنوا اعتصامهم داخل المصانع، مما أدى إلى حالة من الشلل التام داخل الشركة.

من جانبة، أكد المهندس أحمد الصاوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار على وجود أيد خفية لتحريض العمال على مواصلة إضرابهم عن العمل، رغم إعلان المسئولين عن النقابة العامة حل المشكلة خلال يومين من خلال التفاوض مع الأجهزة التنفيذية.

وأضاف الصاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عددا من عمال النسيج والأقسام الفنية والصيانة قاموا بإنهاء الإضراب لتسليم شحنات التصدير، حرصا على التزام الشركة لتعاقدتها.

فيما أكد، شوقى سليمان،، عضو اللجنة النقابية بشركة مصر للغزل والنسيج، على ضرورة تدخل رئيس الوزراء بشكل فورى لحل تلك المشكلة قبل تصاعدها، مشيرا إلى أن عددا من شركات قطاع الأعمال قامت بصرف تلك العلاوة، مما أثار حفيظة عمال شركة غزل كفر الدوار ودفعهم للإضراب.

وأضاف سليمان، أنه تمت مخاطبة وزيرالاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن مطالب العمال المالية ولكن دون جدوى، كما قام العمال بإنذار رئيس الشركة قبل الإضراب الشامل ولم يتم الاستجابة إلى مطالبهم، بحجة عدم وجود اعتمادات مالية، وكذلك عدم انطباق العلاوة الجديدة على شركات قطاع الأعمال.