"تعليم كفر الشيخ" تنشىء أول مجلس تنفيذى تعليمى لحل مشاكل الجماهير

أكدت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها قررت إنشاء أول مجلس تنفيذى تعليمى بديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ،كسابقة أولى من نوعها فى دواوين الوزارة.

وأضافت وكيلة الوزارة فى تصريحات لها اليوم، إن فكرة المجلس جاءت في ظل تواجد جميع الأطراف المعنية بالمشاكل، مشيرة أن المجلس يضم جميع مديرى العموم ،ومديرى الإدارات التعليمية ،وممثلين مرشحين عن مجلس الأمناء ، والمهتمين بالعملية التعليمية من المجتمع المدني، وسيتم دعوة بعض التنفيذيين احياناً، إذا كانت هناك مشكلات ذات صلة ،لمناقشة القضايا الهامة التى تواجه العملية التعليمية ،ووضع الحلول والبدائل المقترحة .

وقالت وكيلة الوزارة ، إن الغرض من انشاء المجلس الوقوف على أرض الواقع، تجويداً للعملية التعليمية ،وحلاً للمشكلات، واتخاذ القرارات السريعة والناجزة بخصوص كل مايتعرض العملية التعليمية.

وأضافت وكيلة الوزارة ،ستطرح مشاكل الجماهير والمتعاملين مع المؤسسة التعليمية لحلها ،من خلال مديرى الإدارات ،لتحقيق إيجابية التواصل بين المؤسسة التعليمية والبيئة المحلية، رافعين شعار تحيا مصر وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى و الدكتور أسامة حمدى محافظ كفرالشيخ.