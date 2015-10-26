بلاغ جديد ضد مسئولى محافظة الإسكندرية للإهمال والتسبب فى وفاة 5 أشخاص

تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ رقم 4279 لسنة 2015 ضد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية السابق، ورئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية السابق، ورؤساء الأحياء شرق والمنتزه أول وثان والجمرك والعجمى ووسط.

واتهم محمود فى بلاغه محافظ الإسكندرية السابق هانى المسيرى ويسرى هنرى رئيس شركة الصرف الصحى السابق وسعاد حلمى رئيسة حى وسط، بالاشتراك في مقتل الأطفال على خالد على (8 سنوات) وأحمد خالد على (4 سنوات) وأيضاً مقتل إسلام باهر متولى (29 سنة) نتيجة سقوط كابل كهرباء ترام محرم بك أثناء سقوط الأمطار، ما تسبب فى صعقهم ووفاتهم فى الحال.