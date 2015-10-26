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بالصور.. صيدلى يتقدم ببلاغ يتهم فيه محافظ الإسكندرية السابق بالإهمال

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بالصور.. صيدلى يتقدم ببلاغ يتهم فيه محافظ الإسكندرية السابق بالإهمال بالصور.. صيدلى يتقدم ببلاغ يتهم فيه محافظ الإسكندرية السابق بالإهمال
تقدم الدكتور نشأت محفوظ طبيب صيدلى وأحد المتضررين من حادث غرق الإسكندرية، ببلاغ إلى النيابة العامة حمل رقم 3145 لسنة 2015 يتهم فيه محافظ الإسكندرية السابق الدكتور هانى المسيرى ورئيس هيئة الصرف الصحى اللواء يسرى هنرى، ورئيس حى غرب، بالإهمال والتسبب بحدوث تلفيات فى الصيدلية الخاصة به نتيجة تأخرهم فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المشكلة، مما تسبب فى وقوع أضرار أكثر.

وقال "محفوظ" إن التلفيات التى لحقت بالصيدلية والموجودة بمنطقة المنشية تعدت الـ100 ألف جنيه قيمة الأدوية التالفة، بالإضافة إلى تلف 4 أجهزة كمبيوتر، وجهاز تسجيل الكاميرات، و3 ثلاجات مخصصة لحفظ الأدوية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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