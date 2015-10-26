«المصريين بالنمسا»: تخصيص لجنة واحدة للتصويت وراء ضعف الإقبال للمغتربين

قال بهجت البيبة المتحدث الإعلامي باسم ” اتحاد المصريين بالنمسا “، إن جولة الإعادة من المرحلة الأولى، لانتخابات مجلس النواب، تسير على خُطى المرحلة الأولى دون إقبال من قِبل المصريين بالخارج.

وأوضح البيبة، خلال لقاءٍ له على قناة “الغد” العربي الإخبارية، اليوم، مع الإعلامية “سنار سعيد”، أن هناك عدة عوامل أدت لعزوف الناخبين بالخارج، أهمها تخصيص لجنة واحدة للتصويت بكل دولة، مؤكدًا أن هذا يُمثل عائقًا بالنسبة للعديد نظرًا لبُعد المسافة، وعدم توافر لجان أخرى.

وأضاف البيبة، أن الدستور المصري خصص ثمانية مقاعد بالبرلمان لتمثيل المصريين بالخارج، إلا أن هناك مشكلة في تواصل المرشحين مع جموع الناخبين، وهو ما تسبب في قلة الإقبال على التصويت.