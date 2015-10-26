محافظ بورسعيد : رصد 38 مليون جنيه لرصف و رفع كفاءة الطريق بالمحافظة

أكد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، أنه تم رصد 38 مليون جنية لرصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة كمرحلة أولى، مشيرًا بأن العمل في خطة الرصف يسير في العديد من الاتجاهات، حيث يتم رصف طرق جديدة للمرة الأولى وطرق أخرى تحتاج لرفع كفاءة وعمل مطبات لبعض الأماكن بمواصفات فنية وهندسية حفاظًا على سيارات المواطنين ولخفض السرعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ بورسعيد مع شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ خطة رصف الشوارع بالمحافظة، حيث أكد المحافظ على السرعة في التنفيذ مع الجودة والدقة في الأداء، مؤكدًا بأنه سيقوم بمتابعة جميع الأعمال التي تجري بالشارع عن طريق الجولات الميدانية.

> وشدد محافظ بورسعيد على أهمية جودة ونوعية المواد الخام التي يتم استخدمها في أعمال الرصف، كما طالب المحافظ من الشركات بعدم تعطيل المرورأثناء تنفيذ الأعمال بحيت يتم الانتهاء من جزء والانتقال للأجزاء الأخرى. كما وجه المحافظ بعلاج الحفر بالشارع بطريقة هندسية للحفاظ على الشكل الجمالي للطريق مشيرًا بأن المحافظة لن تتسلم أي أعمال تتم بطريقة عشوائية وعلى الجميع أن يؤدي عمله على الوجه الأكمل و بدقة متناهية.

> وأضاف المحافظ بأن المحافظة جاهزة فورًا لصرف مستحقات الشركات فور إنتهاء العمل مباشرة والتسليم بالمواصفات القياسية والقانونية المطلوبة، وطالب المحافظ بالاسراع في العمل والتنفيذ حتى تستطيع المحافظة الحصول على اعتمادات إضافية كمرحلة ثانية.

وأشار المحافظ بأنه لن يسمح مطلقًا بإعادة الحفر مرة أخرى في الطريق التي تم رصفه، مؤكدًا بأنه أصدر تعليماته إلى مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق مع جميع جهات المرافق لتنسيق العمل حتي تسير أعمال الرصف دون معوقات. كما وجه المحافظ جميع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتقديم كافة التسهيلات للشركات المنفذة للأعمال ومساعدتها في مهمتها، وأشار المحافظ بأن هناك العديد من الطرق ستدخل للمرة الأولى في خطة الرصف بالمحافظة.