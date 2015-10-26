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اكتشاف 1500 جين للشيخوخة يبشر بظهور أدوية جديدة لعلاج أمراض كبار السن

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اكتشاف 1500 جين للشيخوخة يبشر بظهور أدوية جديدة لعلاج أمراض كبار السن اكتشاف 1500 جين للشيخوخة يبشر بظهور أدوية جديدة لعلاج أمراض كبار السن
إنجاز طبى كبير كشفت الأبحاث الحديثة النقاب عنه مؤخراً، حيث تمكن فريق من العلماء بجامعة كوينزلاند الأسترالية بمساعدة فريق من الباحثين الدوليين من اكتشاف 1500 جيناً مسئولين عن حدوث الشيخوخة، وهو ما سيساهم فى التوصل إلى أدوية وعلاجات جديدة ستساهم بشكل ملحوظ فى تعزيز صحة الإنسان.

وأشار الدكتور جوزيف بوويل، بمعهد العلوم البيولوجية الجزيئية فى جامعة كوينزلاند، أن هذا الاكتشاف سيساهم فى الوقاية من الإصابة بأمراض كبار السن والحد من مضاعفاتها حال الإصابة بها .

وأضاف الخبير الأسترالى أن هذه المعلومات ستساهم أيضاً فى توقع الأشخاص المعرضين للإصابة بالأمراض الخطيرة، وكما يمكن استخدامها لحث الأشخاص الأصحاء والمرضى على تغيير أسلوب حياتهم وتعديل العادات الخاطئة التى يمارسونها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة "Nature Communications" خلال عدد شهر أكتوبر الجاري.

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