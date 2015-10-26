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مفاجأة.. الإقلاع عن الخمور شهرا يعالج الكبد ويخفض الضغط ويقلل فرص السرطان

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مفاجأة.. الإقلاع عن الخمور شهرا يعالج الكبد ويخفض الضغط ويقلل فرص السرطان مفاجأة.. الإقلاع عن الخمور شهرا يعالج الكبد ويخفض الضغط ويقلل فرص السرطان
نتائج جديدة ومثيرة قد تمنح الأمل من جديد لمدمنى الخمور والمشروبات الكحولية، حيث كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من بريطانيا، أن الإقلاع عن تناول الخمور والمشروبات الكحولية يساهم فى الحد من فرص الإصابة بالأمراض الخطيرة خلال مراحل لاحقة من الحياة، وذلك عقب مرور شهر فقط من اتخاذ هذا القرار الجرىء.

وكشفت نتائج الدراسة التى شملت 102 رجل وامرأة أن الإقلاع عن تناول الخمور والمشروبات الكحولية لمدة 4 أسابيع يساهم فى تعزيز فرص علاج واستشفاء الكبد، وانخفضت دهون الكبد بنسبة 40%، وكما انخفضت مؤشرات الضغط الدموى وقلت مستويات الكولسترول بالدم، وانخفض متوسط وزن هؤلاء الأشخاص بمقدار 3 كيلوجرامات.

ولم تتوقف الفوائد المثيرة عند هذا الحد، بل ثبت أن الانتصار على الخمور خلال هذه الفترة القصيرة يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان ومرض السكر، وهما من الأمراض المزمنة الخطيرة التى تصيب مئات الملايين من الأشخاص سنوياً.

وأكد باحثو مستشفى رويال فرى البريطانية، الذى أشرفوا على هذه الأبحاث، أن هذه النتائج مذهلة للغاية، وإذا تم تطوير أى دواء يستطيع إنجاز هذه الفوائد الطبية، فقد يتكلف ثمنه آلاف الدولارات، ويصل سوقه الدوائى إلى عشرات مليارات الدولارات.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

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