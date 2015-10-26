ارتفاع ضحايا زلزال باكستان لـ50 قتيلا وإصابة 250 آخرين

أفادت مصادر طبية باكستانية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى نحو 50 قتيلا وإصابة أكثر من 250 آخرين، فيما أعلنت مصادر أفغانية مصرع 17 قتيلا وإصابة 55 فى ضحايا الزلزال الذى ضرب مناطق شمال شرقى البلاد، وذلك كما نقلت شبكة سكاى نيوز.إعلان - Ads إعلان - Ads
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