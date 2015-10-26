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ارتفاع ضحايا زلزال باكستان لـ50 قتيلا وإصابة 250 آخرين

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ارتفاع ضحايا زلزال باكستان لـ50 قتيلا وإصابة 250 آخرين ارتفاع ضحايا زلزال باكستان لـ50 قتيلا وإصابة 250 آخرين
أفادت مصادر طبية باكستانية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى نحو 50 قتيلا وإصابة أكثر من 250 آخرين، فيما أعلنت مصادر أفغانية مصرع 17 قتيلا وإصابة 55 فى ضحايا الزلزال الذى ضرب مناطق شمال شرقى البلاد، وذلك كما نقلت سكاى نيوز.

- ارتفاع عدد ضحايا زلزال باكستان إلى 34 قتيلا و150 جريحاً

- تعطل التليفزيون بإسلام أباد وانهيار شبكة المحمول فى كشمير جراء الزلزال

- بالصور.. هيئة الأرصاد الباكستانية : قوة الزلزال 8.1 ريختر و استمر دقيقة

- بالفيديو والصور.. زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب الهند وشمالى باكستان (تحديث)
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