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تسرب غاز بموقع بترول بقرية في الفيوم

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تسرب غاز بموقع بترول بقرية في الفيوم تسرب غاز بموقع بترول بقرية في الفيوم

محافظة الفيوم

 

شهدت قرية سرسنا التابعة لمركز طامية بالفيوم، تسرب غاز بموقع بترول ناحية القرية خاص بأحد الشركات التابعة لوزارة البترول.

تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد قيام المدعو “محمد . ع . أ” بتحرير بلاغ، أكد فيه على وجود تسرب غاز بموقع بترول بقرية سرسنا.

وتبين بعد الانتقال والفحص أن الموقع المشار إليه بقرية سرسنا حوض الشرفاه، خاص بشركة “بترو سيلا” التابعة للهيئة العامة المصرية للبترول “وزارة البترول”، وتبين وجود آثار كسر بمحبس مركب بماسورة غاز خاصة بخروج الغاز المستخرج من بئر البترول، وقد تم إصلاحه وتبين تتطاير زيت بترول خام فى مساحة 200 متر تقريبًا، وكذا بعض آثار زيت بترول خام على المنازل المجاورة ومزارع مواشي، وبسؤال “طارق . ع . س” 45 سنة “تاجر مواشي” ، و”حسن . ع . س” 40 سنة “تاجر مواشي”، قررا أنهما متضرران والأهالي بسبب خروجهم من المنازل عقب انتشار رائحة الغاز و تطاير زيت البترول على منازلهم وإتلاف مساحة كبيرة من تشوينات التبن، ويشار إلى أنه لا توجد ثمة إصابات أو وفيات.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عنها المحضر 4475 إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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